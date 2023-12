Frigeri presenta ’Una canzone per Maria’

‘Una canzone per Maria’ colei che accoglie la vita e la fede. Nei giorni scorsi è stata diffusa in anteprima su Rai Vaticano ‘Una canzone per Maria’, scritta dal cantautore modenese Luca Frigeri (foto) e prodotta dal musicista Mauro Malavasi accompagnati dall’orchestra Scia Scia, con musicisti diversamente abili.

"Credo che oggi più che mai ci sia bisogno di messaggi spirituali – dice Malavasi, autore di brani di successo con Lucio Dalla e Bocelli – abbiamo voluto creare un messaggio di speranza attraverso la musica, un po’ in controtendenza nel panorama musicale contemporaneo". Il cantautore Luca Frigeri scrive canzoni pop-spirituali con il pianoforte e la chitarra: ha ribattezzato il suo stile in "Musica d’acqua dolce’. "Perché dall’acqua dolce nasce la vita e la musica può riuscire a dare sollievo, speranza a chi ne ha bisogno, soprattutto alle persone più fragili" - spiega il cantautore modenese.

Frigeri, che è impegnato con diversi progetti e messaggi positivi, socialmente utili alla comunità, uscirà a breve con un album (EP Parte 1) con 5 canzoni e successivamente se ne aggiungeranno altre. Nel 2023, insieme al musicista Mauro Malavasi ha realizzato appunto ’Maria’, brano ispirato e dedicato alla Vergine Madre, al quale Rai Vaticano e Rai 1 hanno dedicato uno speciale.

v.r.