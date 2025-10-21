Frode da 850mila euro alla Fondazione di Modena: sospeso un dirigente

Modena, 21 ottobre 2025 – E’ di 850mila euro la cifra che si sospetta che sia stata sottratta da un dipendente alla Fondazione di Modena.

A seguito delle indagini, nate da un esposto della stessa Fondazione (che è parte lesa), la guardia di finanza ha avviato ulteriori indagini che hanno portato a perquisizioni anche informatiche e sequestri proprio alla sede dell’ente presieduto da Matteo Tiezzi.

L’indagato è, appunto, un dipendente (ora sospeso) che è ora accusato di appropriazione indebita aggravata ed autoriciclaggio. Secondo le indagini, l’uomo – responsabile d’area della Fondazione – avrebbe sottratto i soldi in più occasioni. Gli ammanchi sarebbero stati documentati da alcuni rapporti bancari intestati alla stessa Fondazione: i soldi – scrivono le Fiamme gialle – “sono stati riversati su conti di gioco riconducibili all’indagato per un importo allo stato quantificabile in oltre 850mila euro”.

A insospettire la Fondazione sono stati “comportamenti messi in atto da un dipendente dell’ente volti all’appropriazione indebita di somme della Fondazione, che risulta parte lesa”. A seguito degli accertamenti, l’ente “immediatamente sporto regolare denuncia all’autorità giudiziaria mettendosi a disposizione degli inquirenti”. La denuncia è stata presentata pochi giorni fa, il 18 ottobre.

Plauso alla Fondazione di Modena, "che, in soli cinque giorni (dalla scoperta della sospetta attività fraudolenta, ndr), ha già adottato i provvedimenti necessari, segnalando immediatamente i fatti all’autorità giudiziaria e mettendosi pienamente a disposizione degli inquirenti” commenta Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia.