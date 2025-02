Frode da 100 milioni. Maxi operazione con 179 indagati. Qui uno dei ’boss’

Un’associazione a delinquere ben strutturata e ramificata, finalizzata a commettere reati tributari e illecite compensazioni per movimentare denaro provento di evasione fiscale, trasferendolo all’estero per poi reimpiegarlo. Parliamo di una frode da oltre 100milioni di euro, studiata nel minimo dettaglio e architettata da un fioranese di 65 anni con la collaborazione di un 45enne residente a Bibbiano, nel reggiano, ‘affiancati’ da una 50enne di Parma e da un bolognese di 48 anni a cui spettava il compito di cercare società ‘vive’ ma con debiti reali per trasformarle in cartiere. Ovviamente dietro lauto compenso. E’ quanto scoperto dalle fiamme gialle di Reggio Emilia nell’ambito dell’operazione ‘Ombromanto’ coordinata dalla procura reggiana.

Nelle scorse ore, su delega della procura e su provvedimento del Gip, sono stati effettuati sequestri nei confronti di 87 persone e 4 società, domiciliate in varie province italiane. Ben 179 gli indagati, tra cui il ‘boss’ di Fiorano e altri 17 presunti ‘associati’ residenti tra Modena, Sassuolo, Carpi, Vignola e altri comuni tra la Bassa e l’Appennino. Tutti sono accusati di essere membri di una organizzazione criminale radicata a Reggio Emilia, dedita alla commissione di reati tributari, tra cui frodi fiscali e indebita compensazione di crediti d’imposta per quasi 104 milioni di euro.

In sostanza, sotto la stretta vigilanza del modenese e del reggiano, l’associazione si occupava di intestare a prestanome o soggetti compiacenti le società trasformate in cartiere per poi effettuare dichiarazioni fraudolente e creare crediti iva fittizi a favore delle diverse società riconducibili al sodalizio, molte delle quali al 60enne di Fiorano. All’operazione, scattata ieri all’alba hanno preso parte oltre duecento finanzieri che hanno eseguito appunto sequestri preventivi per 70 milioni di euro e perquisizioni a carico dei vari indagati.

Lo schema fraudolento ha coinvolto ben 400 aziende, quaranta delle quali fittizie ed è venuto a galla con una indagine certosina che si è basata in particolare su intercettazioni telefoniche, testimonianze e sopralluoghi. Le società cartiere ‘acquisite’ dai membri dell’associazione erano inattive, prive di personale e sostanzialmente destinate a produrre unicamente crediti apparenti verso il fisco.

I finanzieri, nel corso delle indagini hanno scoperto anche una ’cassa comune’ nella quale, indipendentemente dalla sua provenienza veniva fatto convogliare il denaro ’in entrata’, prima di essere smistato verso i vari sodali o anche per realizzare gli obiettivi del sodalizio stesso attraverso operazioni di reinvestimento o di reimpiego. Tutti i componenti dell’associazione – secondo la procura – avevano un ruolo ben definito all’interno tanto che gli introiti illegittimi, stimati appunto in 70 milioni, venivano in parte prelevati in contanti e in parte bonificati sui conti correnti di società situate all’estero.

Per svolgere questo genere di ‘compito’ c’erano veri e propri prelevatori dei soldi, alcuni dei quali anche modenesi. Sono 369 le società beneficiarie delle indebite compensazioni e per realizzare la frode milionaria, gli indagati si sono avvalsi anche della complicità di professionisti come commercialisti e notai.