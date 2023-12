"Frontale sull’Estense, sono miracolata"

"Una miracolata". Si è definita così la ex sindaca di Serramazzoni Sabina Fornari che, martedì sera, è stata coinvolta nel terribile incidente sull’Estense, all’altezza del viadotto sul rio Torto. Intorno alle 19.40, una Fiat Tipo (alla cui guida c’era un 74enne di origine polacca ma domiciliato a Montecreto), proveniente da monte, avrebbe completamente mancato la curva a destra che chiude il lungo viadotto in discesa: lo stesso identico punto dove, lo scorso 29 novembre, avevano perso la vita tre persone. Martedì sera, nella corsia opposta e diretta verso Pavullo, viaggiava la Fiat Panda azzurra con a bordo l’ex sindaca e il marito. "Abbiamo visto arrivare la macchina frontalmente e a forte velocità - racconta Sabina Fornari -: essendomene accorta, ho accostato a destra il più possibile cercando di evitare lo scontro, ma purtroppo non ci sono riuscita. A salvarci la vita sono state le cinture di sicurezza e l’airbag". La Fornari e il marito sono stati accompagnati a Baggiovara in ambulanza e a lei è stato diagnosticato una frattura alla mano. Più gravi erano le condizioni del 74enne alla guida della Tipo, trasportato a Baggiovara dall’elicottero giunto da Bologna: si trova ora ricoverato nel reparto di Medicina con una prognosi di 30 giorni. La dinamica esatta è ora al vaglio dei carabinieri di Pavullo, intervenuti insieme a 118, pompieri ed Autosoccorso Pavullese Covili. Con l’ennesimo grave incidente, il tema di un piano di adeguamento dell’Estense è considerato univocamente "non più rinviabile" dai primi cittadini di Serra e di Pavullo. "Proprio stamattina il consigliere Giorgio Quattrini aveva pianificato un incontro con i tecnici della ditta che gestiscono i Tutor, per dare forma ad un progetto di intervento- spiega il sindaco di Serra Simona Ferrari -. L’obiettivo, con l’avvio del 2024, è poter coinvolgere il Prefetto e proseguire".

Nel dettaglio, il sindaco fa riferimento ad uno studio di fattibilità su come migliorare la sicurezza. Una volta attuato, andranno poi ricercati i fondi che - secondo Ferrari - "potrebbero arrivare da Regione o Stato, visto che la strada è di competenza statale". L’urgenza di un importante intervento è ribadita dal sindaco di Pavullo, Davide Venturelli: "Il problema è doppio: riguarda sia la sicurezza che il carico di traffico, su una strada progettata per il flusso di veicoli degli Anni ’80 - sottolinea -. Oggi siamo davanti ad un’arteria satura e, se si vuole garantire che la montagna continui a crescere, occorre trovare soluzioni per garantire collegamenti rapidi e sicuri con la pianura. Nell’immediato, occorre comunque un maggior presidio di forze dell’ordine perché molti utenti continuano a non rispettare le norme basilari di sicurezza".

Riccardo Pugliese