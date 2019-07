CINQUE persone sono finite all’ospedale dopo uno scontro frontale tra due veicoli avvenuto ieri pochi minuti dopo le 15 lungo via Vignolese a Spilamberto, all’altezza dell’intersezione con via Tagliamento. La polizia municipale dell’Unione Terre di Castelli sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto ma pare che uno dei due mezzi, che...

CINQUE persone sono finite all’ospedale dopo uno scontro frontale tra due veicoli avvenuto ieri pochi minuti dopo le 15 lungo via Vignolese a Spilamberto, all’altezza dell’intersezione con via Tagliamento. La polizia municipale dell’Unione Terre di Castelli sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto ma pare che uno dei due mezzi, che viaggiavano entrambi sulla Vignolese, abbia invaso la corsia opposta non riuscendo ad evitare l’impatto con l’altro veicolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

A scontrarsi sono stati una Volkswagen Golf e un furogne cassonato. A bordo della prima c’erano quattro giovani tutti residenti a Vignola: al volante un 27enne marocchino , seduta a fianco una quarantenne italiana, nel sedile posteriore due marocchini di 49 e 29 anni. Alla guida del furgone che viaggiava verso Modena c’era invece un ragazzo di 25 anni italiano residente a Spilamberto.

FORSE una distrazione del conducente di uno dei due mezzi ha provocato il violento schianto frontale. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Golf, in particolare il conducente e la passeggera seduta a fianco, quest’ultima trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna con l’elisoccorso del 118 . La donna ha riportato diversi traumi. Tutti gli altri feriti sono invece stati portati all’ospedale di Baggiovara dove sono stati trattati dal personale medico del trauma team.

HA riportato invece soltanto qualche contusione il ragazzo alla guida del furgone. La viabilità sulla Vignolese, già gravata in questi giorni dai lavori in corso per la ripavimentazione della strada, ha subito quindi durante il pomeriggio di ieri ulteriori rallentamenti e si sono registrati tratti con automobilisti in coda.

Emanuela Zanasi