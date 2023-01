Frustate al figlio di 8 anni Papà violento va in cella

Condannato per gravi maltrattamenti in famiglia, un uomo di 53 anni, ora residente a Carpi, è stato arrestato su ordine dell’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Reggio, dopo che la sentenza di condanna a suo carico è diventata definitiva: tre anni di reclusione con l’aggiunta della interdizione ai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

L’uomo era accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate avvenute nel periodo pasquale del 2013 nel Reggiano, dove viveva prima di trasferirsi nella nostra città.

I carabinieri di Fabbrico, una decina d’anni fa, erano intervenuti nell’abitazione di un operaio, dopo che le urla del figlio, all’epoca di 8 anni, erano state sentite dai vicini di casa, i quali si erano comprensibilmente preoccupati.

Con il sospetto che fosse in atto una violenza domestica, gli stessi vicini avevano segnalato la situazione alla centrale operativa del 112 di Guastalla, che aveva inviato una pattuglia sul posto. L’uomo tentò di depistare i carabinieri sostenendo che le urla segnalate dai vicini di casa erano della moglie e del figlio, i quali dovevano aver avuto una discussione. E per evitare ulteriori accertamenti, aveva aggiunto che il figlio minorenne era uscito per andare a giocare a pallone. Per nulla convinti, però, i carabinieri avevano chiesto e ottenuto di entrare in casa per accertamenti.

E lì avevano trovato il bambino accucciato nella vasca da bagno, con evidenti segni di violenza, dopo essere stato frustato con un cavo elettrico, riportando traumi che in ospedale, poco dopo, erano stati giudicati guaribili in almeno 30 giorni. Venne anche sequestrato il cavo elettrico della lunghezza di un metro, usato per le percosse, rinvenuto nell’abitazione, lasciato insieme alla biancheria da lavare. Alla condanna in primo grado si è aggiunta anche la conferma della Corte d’appello di Bologna. E ora la sentenza è diventata definitiva, con il 53enne raggiunto nella città dei Pio dai carabinieri di Fabbrico insieme ai colleghi di Carpi per essere portato in carcere a espiare la pena detentiva.

All’uomo restano infatti da scontare due anni, undici mesi e 26 giorni di reclusione.

Antonio Lecci