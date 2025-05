Frustava la madre con la cinghia. Donna arrestata per maltrattamenti

Le ha colpite con una cinghia, minacciate di morte, insultate quotidianamente. In un’occasione ha spruzzato loro addosso candeggina; in un’altra ha scagliato loro addosso alcuni utensili. È stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della mamma e della sorella una ragazza di 28 anni residente a Castelfranco. Il giudice Malavasi ieri, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, ne ha disposto la scarcerazione sostituendo la misura con gli arresti domiciliari a Castelfranco. La vicenda rientra in un contesto familiare ‘difficile’ e complesso e la stessa autrice, con dipendenza da sostanze, risulta già in cura per problemi psichiatrici. "Siamo soddisfatti che il giudice abbia accolto le nostre richieste: gli arresti domiciliari sono una misura che consente alla nostra assistita di dimostrare la propria capacità di auto disciplina – sottolineano i suoi legali, gli avvocati Roberto Ghini e Giulia Testa -, una misura che le consentirà di accedere a percorsi di sostegno psicologico e, nel contempo, sarà più agevole predisporre una difesa nel merito". Secondo l’accusa la giovane, con condotte violente e vessatorie, per ragioni anche banali ha percosso, minacciato, offeso e umiliato sia la mamma che la sorella.

Gli episodi avrebbero avuto inizio a dicembre del 2023 e molti di questi sarebbero stati legati alla volontà della donna di farsi consegnare denaro dalle congiunte. Secondo quanto denunciato dalle presunti parti offese, la 28enne più volte le avrebbe colpite con schiaffi, scaraventandole a terra e lanciando loro addosso oggetti. Più volte avrebbe preteso poi somme di denaro, reagendo con violenza dinanzi al loro diniego. Diversi gli episodi contestati nei confronti della sorella, appunto, alla quale la giovane avrebbe danneggiato gli abiti con la candeggina per poi spruzzarle la sostanza addosso. L’imputata avrebbe poi preso la madre a cinghiate con il guinzaglio del cane. Lo scorso 2 maggio, dopo l’ennesimo pestaggio ai danni della sorella la 28enne è stata arrestata dai carabinieri. Il giudice, nell’applicare la misura degli arresti domiciliari ha sottolineato come i maltrattamenti siano avvenuti in un ambito familiare compromesso e fortemente conflittuale, con una situazione alimentata ed aggravata anche dalla verosimile tossicodipendenza dell’indagata e dalle precarie condizioni psichiche della stessa.

Valentina Reggiani