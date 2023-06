"Frutta, anno nero: calo dell’85%"

"Un calo nella produzione dell’85% rispetto agli anni passati. É impressionante l’ammontare dei danni causati ai pereti dal susseguirsi repentino di temperature sopra la media a marzo e il freddo che si è registrato ad aprile. L’andamento climatico altalenante di questa primavera ha stroncato gli alberi in fiore e con essi le speranze degli agricoltori modenesi di raccogliere i frutti del proprio lavoro. Lavoro che infatti non ci sarà né per loro e né per i lavoratori". Sono le parole di Alberto Bosi (Alternativa popolare), che commenta la difficile situazione delle aziende agricole, dopo lo sfogo di ieri, su queste pagine, di un produttore di ciliegie. "E’ un vero e proprio disastro, a cui si aggiunge la tragedia che ha visto i territori della Romagna devastati da alluvioni e frane, tanto da mettere a rischio espianto almeno dieci milioni di alberi da frutto. E’ chiaro che la situazione generale del comparto agricolo è drammatica e richiede interventi immediati trasversali, da parte di tutti: dalle amministrazioni locali fino all’Unione Europea, passando per Regioni e Governo. Già gli anni scorsi per le coltivazioni non sono stati dei migliori, tuttavia questo 2023 per la frutta, ed in particolare la coltura delle pere, sta registrando un bilancio davvero disastroso in Emilia Romagna – prosegue – Alternativa Popolare si unisce agli agricoltori modenesi e romagnoli dando voce alla loro categoria, sostenendoli nelle battaglie e tentando di salvare le coltivazioni di frutta e tutte le preziose varietà nostrane, che – conclude – rischiano seriamente di sparire dalle tavole degli italiani".