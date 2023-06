Fu Cocchi a ottenere la sua beatificazione

Fu monsignor Benito Cocchi, predecessore di Antonio Lanfranchi, a ’ottenere’ la beatificazione di Rolando Rivi, e non monsignor Massimo Camisasca come abbiamo erroneamente scritto nell’edizione del giornale di lunedì. Rolando Rivi è stato un seminarista cattolico, ucciso dai partigiani durante la seconda guerra mondiale. Nel momento in cui fu ammazzato, aveva solo 13 anni. Non aveva fatto nulla di male, la sua unica colpa era quella di indossare la tonaca. I partigiani comunisti lo uccisero in un bosco, poi fecero una palla con il suo abito e ci giocarono. Oggi è venerato come beato dalla Chiesa cattolica.