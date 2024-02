Fuga con gioielli e pistola: 2 arresti

Un gran numero di gioielli, targhe d’auto,

ricetrasmittenti, attrezzi da scasso ma soprattutto una pistola. È quanto avevano in auto i due albanesi arrestati giovedì sera dai carabinieri dopo un pericoloso inseguimento.

I due balordi, infatti, sono fuggiti all’alt intimato dall’Arma impegnata in un posto di blocco. Subito dopo è scattato l’inseguimento, a cui hanno preso parte anche i colleghi della questura. L’auto con a bordo i due giovani è schizzata a tutta velocità lungo viale Italia, seminando il panico: la vettura avrebbe iniziato

a viaggiare a zig zag e, dopo aver urtato due automobilisti, terrorizzati, si è alla fine schiantata.

Gli occupanti si sono lanciati infine in un disperato tentativo di fuga a piedi ma, poco dopo, i militari gli ‘erano addosso’ e li hanno arrestati. Si è trattato dunque di un pericoloso inseguimento a sirene spiegate che si è concluso dopo attimi di grande paura.

Quando i carabinieri hanno perquisito il mezzo, hanno appunto trovato all’interno una pistola

ma anche parecchia refurtiva. Quest’ultima, probabilmente, è stata racimolata nel corso

di alcuni furti in appartamento.

Su quanto sequestrato sono tutt’ora in corso

le indagini: parliamo di gioielli ma anche

di diversi soldi in contante, targhe

contraffatte e ricetrasmittenti.

I due presunti ladri – sicuramente professionisti – sono finiti in carcere dopo essere stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato. Le indagini sono ora in corso.

v.r.