Fuga di gas dalle celle frigorifere al supermercato. Una dipendente in ospedale per accertamenti

Attimi di paura ieri mattina in un supermercato di Carpi, a causa di una fuga di gas. Nello specifico, la perdita del gas è avvenuta in un impianto delle celle frigo dell’esercizio commerciale. Per fortuna, grazie alla catena dei soccorsi, a partire dal personale dello stesso supermercato che si è subito attivato fino all’intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine e dell’ambulanza, tutto si è risolto senza gravi conseguenze. Di tutte le persone presenti all’interno del negozio, solo una dipendente è portata in ospedale per accertamenti legati ai sintomi da intossicazione. All’arrivo della squadra dei pompieri da Modena, il supermercato era già stato prontamente evacuato e chiuso dalla responsabile in servizio che ha immediatamente avvisato i tecnici dell’assistenza frigo. La causa, hanno appunto spiegato i vigili del fuoco, è stata la perdita di anidride carbonica, gas inerte, che si trovava all’interno della macchina di distribuzione del gas refrigerante. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza (AVPA pubblica assistenza) che ha prestato in loco le prime cure a due persone per giramenti di testa. L’impianto è stato messo in sicurezza e i clienti fatti allontanare e presenti nel parcheggio sono stati rassicurati.