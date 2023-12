Fuga di monossido, coppia soccorsa

Tragedia familiare sfiorata mercoledì sera a Montese, dove una coppia di coniugi ha rischiato di rimanere intossicata da monossido. Sono stati gli stessi marito e moglie, sui 70 anni, ad accorgersi che qualcosa non andava: hanno entrambi iniziato a non sentirsi bene, accusando i tipici segni di un malore. Nonostante il progressivo venire meno delle forze fisiche e della lucidità mentale, la coppia è riuscita ad allertare i mezzi di soccorso. Sul posto è immediatamente giunta un’ambulanza guidata da un austistasoccorritore di Avap (Associazione Volontari Assistenza Pubblica) con a bordo l’infermiere (presente h24). Grazie alla dotazione dell’equipaggio, presente su ogni mezzo di soccorso, dello strumento per la rilevazione del monossido, in poco tempo si è riuscita ad accertarne la presenza e di conseguenza la causa del malore della coppia, che è stata così presa in cura nel modo corretto: in ambulanza i coniugi sono stati trasportati all’ospedale di Vignola, per l’esecuzione di tutti gli accertamenti del caso. "Ancora una volta – sottolineano da Avap – la presenza sull’ambulanza di un infermiere si è rivelata assolutamente essenziale al fine di mettere in salvo in tempi rapidi la coppia, sottraendo i coniugi a rischi molto gravi, appunto mediante un intervento mirato e qualificato". Secondo le prime ricostruzioni, il monossido potrebbe essersi sprigionato dal camino. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, erano presenti anche tre pattuglie dei carabinieri. La coppia ieri è rimasta in osservazione in ospedale.

Maria Silvia Cabri