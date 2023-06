Modena: fugge di casa a 15 anni, ritrovata con il fidanzatino

Modena, 21 giugno 2023 – Una fuga romantica da casa per trascorrere probabilmente qualche giorno insieme. La classica fuga d’amore che però ha fatto sprofondare nel terrore due famiglie.

E’ quella che ha visto protagonisti due minorenni che, domenica mattina, sono stati rintracciati dalla polizia a Modena. Nei giorni scorsi, infatti, i genitori di una 15enne di Mantova ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri.

A quanto pare la ragazzina si era allontanata senza alcun motivo da casa senza farne più rientro e, soprattutto, senza più rispondere a messaggi e chiamate della famiglia e la preoccupazione di mamma e papà era fortissima.

Subito erano scattate le ricerche su tutto il territorio nazionale ed i primi accertamenti avevano poi messo gli inquirenti sulle tracce del telefonino della minore: il cellulare, infatti, aveva agganciato una cella telefonica della stazione ferroviaria di Modena.

Non è dato sapere se proprio la nostra città fosse la ‘tappa finale’ della fuga d’amore dei due fidanzatini. Quando la polizia ferroviaria ha raggiunto la 15enne, l’ha trovata in compagnia appunto di un ragazzo di un anno più grande e sempre residente nel mantovano, col quale la minore ha spiegato ai poliziotti di intrattenere una relazione sentimentale.

Non è chiaro se la coppia si fosse allontanata per la classica ’fuitina’ d’amore o per altri motivi. Su questo i due non hanno dato ulteriori spiegazioni agli agenti che li hanno trovati

Quel che è certo è che, una volta uscita di casa, la 15enne aveva smesso di rispondere a mamma e papà. Le telefonate e i messaggi erano continui.

Per questo motivo le famiglie, temendo il peggio, che magari potesse esserle capitato qualcosa di grave, erano preoccupatissime ma, fortunatamente, in brevissimo tempo gli inquirenti sono riusciti ad individuare i giovanissimi fuggitivi.

I minori sono stati poi stati affidati dagli agenti della ferroviaria ai rispettivi genitori che, informati del ritrovamento, nel frattempo erano immediatamente accorsi negli uffici della polizia ferroviaria di Modena.

