Fugallo, lo show da tripla rovina il debutto di Farolfi al Fiorano

FIORANO

2

CASTELNUOVO

3

FIORANO: Baciocchi, Hoxha, Balestri (36’st Kwakye), Torlai, Nocetti (6’st Vacondio), Hardy, Canalini, Guidetti, Ienna, Bianchini (33’st Olmi), Neri (44’st Opoku). A disp. D’Arca, Hadine, Malivojevic, Manzo, Bach. All. Farolfi

CASTELNUOVO: Menozzi, Manini (12’st Stanzani), Fontanesi, Pivetti, Baroni (33’st Cantaroni), Le Guern, Fosu (19’st Buffagni), Paltrinieri, Carbone, Bellentani (19’st Copertino), Fugallo. A disp. Braglia, Carnevali, Lodi, Progulakis, Solieri. All. Casagrandi

Arbitro: Gjuzi di Bologna Reti: 3’ e 6’ Fugallo, 42’ Ienna, 30’st Fugallo, 39’st (rig.) Ienna

Note: espulso al 35’ Guidetti, ammoniti Balestri, Guidetti, Copertino, Fugallo

E’ Fugallo show nel derby che fa esultare il Castelnuovo (quarta vittoria di fila e playoff a -3) e rovina il debutto di Farolfi alla guida del Fiorano (quarto ko di fila). Al 1’ Bellentani calcia a rete, Hoxha salva sulla linea. Al 3’ Carbone di testa per Fugallo (sospetto fuorigioco) che con un pallonetto fa 1-0. Al 6’ Baciocchi vola sul tiro di Baroni, dal corner di Paltrinieri Fugallo fa 2-0, con protesta di casa per carica sul portiere. Dopo due parate di Menozzi su Ienna e Hoxha, al 38’ Neri calcia di prima sulla traversa. Al 42’ però dal limite Iena accorcia con un gran destro. Nella ripresa al 2’ Balestri da 30 metri sfiora l’incrocio su punizione. Al 29’ numero di Fugallo che fa tripletta in rasoterra. Al 39’ Ienna steso in area e lui stesso accorcia su rigore.