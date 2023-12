Fugge ai controlli della polizia, arrestato spacciatore

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Alle ore 3.20 di ieri mattina infatti, una pattuglia della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Amendola, nei pressi di un’area verde, ha notato due uomini, che alla vista della Polizia hanno tentato di passare inosservati, spostandosi in una zona d’ombra. Gli agenti, insospettitisi, li hanno fermati per un controllo. Durante le fasi dell’identificazione, il 26enne con scatto fulmineo si è dato a precipitosa fuga in direzione di via Bertoli, dove ha scavalcato la recinzione di una abitazione, disfacendosi di un borsello che teneva a tracolla. Inseguito, è stato raggiunto e bloccato da un agente.

All’interno del borsello, recuperato a terra dai due agenti, sono state rinvenute 9 dosi di cocaina per complessivi 3,58 grammi, 3 pezzi di sostanza resinosa, risultata essere - da successiva prova narcotest - hashish per un peso di 7,16 grammi, ed un bilancino di precisione, oltre a una pinza in metallo (armamentario usato in genere pe preparare le dosi)ed una lama di cutter di 10 cm, motivo per il quale il 26enne è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere.