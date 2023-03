Fugge al posto di blocco: sanzioni per mille euro

Un 40enne residente nel Bolognese alla guida di un fuoristrada è stato fermato ad un posto di controllo della Polizia Locale Area Nord a Concordia in via Santi. Durante gli accertamenti, si è rifiutato di dichiarare le proprie generalità dandosi alla fuga a tutta velocità. Gli agenti l’hanno inizialmente seguito poi hanno desistito per non creare pericolo alla circolazione. Da un controllo nella banca dati è emerso che il veicolo era senza assicurazione ed intestato al 40enne, bloccato poi nel Bolognese. A suo carico una denuncia e sanzioni per 1.000 euro con decurtazione di 15 punti della patente di guida. Il fuoristrada è stato posto sotto sequestro.