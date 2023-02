Fugge all’alt e si schianta contro un albero

Un’auto è scappata all’alt in zona Sacca, nella notte tra sabato e domenica, e l’inseguimento è finito con un incidente. Erano circa le 2 quando il conducente ha evitato il blocco stradale e ha ingranato la marcia procedendo a tutto gas per aggirare i controlli. Subito è scattato l’inseguimento degli agenti della polizia stradale.

Il fuggitivo ha percorso un lungo tratto della tangenziale poi via Emilia e strada Scartazza. Infine, la folle velocità l’ha portato a schiantarsi contro un albero danneggiando anche un’auto in sosta. Il conducente, nonostante la carrozzeria della vettura distrutta, è rimasto illeso. Ha poi rifiutato di sottoporsi all’alcol test. La polizia stradale sta facendo ora le indagini per capire quanto accaduto.