Fugge dai carabinieri, prova a scavalcare un cancello e resta infilzato

Modena, 27 settembre 2023 - Fugge dai carabinieri e, nel tentativo di allontanarsi, resta infilzato dalle punte in ferro di un cancello che stava scavalcando in viale Mazzoni.

Il giovane è stato ricoverato all’ospedale di Baggiovara dove, stando a quanto fanno sapere i carabinieri in una nota, non verserebbe in gravi condizioni.

L’episodio è accaduto nella serata di ieri, quando i militari hanno dato il via a un servizio di controllo nella zona del parco XXII aprile, da tempo territorio di spaccio di stupefacenti.

Secondo quanto riferiscono ancora i militari dell’Arma, all’arrivo delle pattuglie sul posto diverse delle persone presenti si sono date alla fuga, tra cui il giovane rimasto ferito. Per liberare il giovane infilzato sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.