Fugge da casa per incontrare il fidanzato

Hanno vissuto ore di puro terrore due coniugi modenesi che, martedì mattina, hanno denunciato la scomparsa della figlia adolescente. La ragazzina, 15 anni, è stata poi ritrovata sana e salva in Trentino, a casa del fidanzatino. La fuga d’amore è durata poche ore e la minore è stata poi riconsegnata ieri mattina alla famiglia. Sono stati i carabinieri di Albiano, in Trentino, a rintracciare martedì notte la studentessa modenese dopo che, appunto, i genitori ne avevano denunciato la scomparsa in mattinata. Erano stati proprio i coniugi a ipotizzare davanti ai militari una ’fuga d’amore’: i genitori della 15enne avevano infatti spiegato ai carabinieri che probabilmente la figlioletta era fuggita per incontrare il fidanzato, un minorenne residente in Val di Cembra. I militari di Modena hanno quindi inviato la segnalazione ai colleghi della stazione di Albiano che, dopo essere risaliti alla residenza del ragazzo, hanno rintracciato la giovane ed hanno contattato i genitori. La 15enne è stata poi accompagnata a casa, a Modena e riaffidata alle cure di mamma e papà. La studentessa si era allontanata senza dire nulla alla famiglia per riuscire ad incontrare il fidanzatino, facendo precipitare nel terrore i genitori.