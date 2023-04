Fugge da casa Rintracciata una minorenne

Si era allontanata da casa e subito era scattata la denuncia alle forze dell’ordine. Venerdì mattina la ragazzina, una studentessa minorenne, è stata rintracciata dai carabinieri e affidata ai genitori, comprensibilmente allarmati. La minore è stata rintracciata nell’ambito dei controlli scattati appunto venerdì mattina presso gli snodifermate del trasporto pubblico comunale ed intercomunale della provincia e disposti dal Comando Provinciale Carabinieri nell’ambito di un progetto finalizzato a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e prevenire fenomeni di devianza giovanile e altre forme d’illegalità diffusa. Gli hub e le fermate dei trasporti pubblici, in particolare quelle situate nelle periferie, possono diventare, infatti, un luogo di ritrovo per spacciatori che cercano appunto di confondersi tra la folla di giovanissimi per vendere loro la droga. I controlli dei militari si sono stati focalizzati su 91 fermate del trasporto pubblico situate nei 47 comuni del territorio. Complessivamente i carabinieri delle tenenze e stazioni, con il supporto degli equipaggi dei nuclei operativi e radiomobile hanno controllato 225 persone, 35 delle quali sono risultate gravate da precedenti. I controlli erano volti soprattutto al contrasto dei reati commessi da minorenni. I Carabinieri delle quattro Compagnie della provincia, anche per quest’anno scolastico, stanno integrando l’impegno costante nella prevenzione e contrasto di questi reati appunto, con una capillare opera di interazione e socializzazione con gli studenti.