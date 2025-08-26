Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Rischio botulinoMorto a 20 anni autopsiaPatron del PapeeteCiclone extra tropicaleBar di Bologna fuori dal tempoSofia Raffaeli
Acquista il giornale
CronacaFuggito dalla Georgia: "Diritti negati: un inferno. Al sicuro grazie a Caleidos"
26 ago 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Fuggito dalla Georgia: "Diritti negati: un inferno. Al sicuro grazie a Caleidos"

Fuggito dalla Georgia: "Diritti negati: un inferno. Al sicuro grazie a Caleidos"

Delmar col supporto della cooperativa è riuscito a ottenere lo status di rifugiato. Dell’Amico: "Qui uno dei pochi progetti per accogliere persone Lgbtq".

Il vice presidente di Caleidos, Giorgio Dell’Amico con Delmar Karchava

Il vice presidente di Caleidos, Giorgio Dell’Amico con Delmar Karchava

Per approfondire:

Era settembre dello scorso anno quando il parlamento, in Georgia, varava la stretta sui diritti Lgbtq, con l’approvazione definitiva della legge sui valori della famiglia e la protezione dei minori. Una legge che ha vietato quella che in Georgia viene definita "la propaganda delle relazioni omosessuali e dell’incesto" nelle scuole e nelle trasmissioni televisive, vietando tra l’altro le manifestazioni a favore delle idee Lgbtq. "Questo ha reso la situazione delle persone Lgbtq un inferno dovendo convivere con la paura quotidiana". È quello che è accaduto anche a Delmar Karchava, fuggito dalla Georgia e ora accolto a Modena dopo aver ottenuto lo status di rifugiato dalla commissione competente. "In Germania aveva avuto il diniego, in Italia ha ottenuto lo status di rifugiato – sottolinea il vice presidente di Caleidos, Giorgio Dell’Amico –. Questo nonostante la Georgia sia considerata dal nostro governo un ’Paese sicuro’. Il nostro è uno dei pochi progetti in Italia che accoglie persone Lgbtqia+". Pittore e artista, Delmar spiega di aver subito una vera e propria persecuzione in Georgia: seguito, controllato sui social, aggredito e umiliato. "La mia famiglia voleva farmi sposare a 16 anni con un’amica perché uscivamo insieme. Alla fine – come la società ha voluto – abbiamo iniziato a vivere insieme e abbiamo messo al mondo dei figli. La mia famiglia, però, a quando ho spiegato ciò che davvero volevo mi ha voltato le spalle" spiega il giovane, 29 anni. Delmar è arrivato in Italia a dicembre insieme ad un’amica e attivista lesbica: nel suo sguardo c’è ancora tanta amarezza ma non più terrore. "Come mi sento ora, con il mio Paese in queste condizioni e io lontano? Mi sento triste – sottolinea –. Quando si tratta di emozioni, quella dominante è la tristezza, accompagnata da un profondo senso di perdita. Da lontano, molte cose sono diventate più chiare, quasi dolorosamente. La parte più dolorosa è questa: le persone che ho amato per tutta la vita sono ancora lì, costrette a una difficile scelta. Il mio Paese sta lentamente sprofondando nell’oscuro abisso del nazionalismo, trascinando tutti con sè. Non provo alcuna gioia per essere fuori da tutto questo anzi – ribadisce – mi sento più deluso, come se non fossi in grado di aiutare. Eppure, mi aggrappo alla speranza: che la luce non si spegnerà mai del tutto, finché continueremo ad avanzare verso di essa". Ora Delmar Karchava vive a Modena ma presto dovrebbe trasferirsi più a Nord per questioni lavorative. La sua storia è anche quella di tanti altri giovani, costretti a fuggire da famiglie, amici e Paesi che nel 2025 ancora calpestano i loro diritti. Una commissione – però – ha capito ciò che il 29enne stava rischiando accogliendolo nel nostro Paese attraverso un progetto unico nel suo genere ma presente proprio a Modena. Un progetto che salvaguarda la libertà di essere se stessi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata