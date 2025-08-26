Fuggito dalla Georgia: "Diritti negati: un inferno. Al sicuro grazie a Caleidos"

Era settembre dello scorso anno quando il parlamento, in Georgia, varava la stretta sui diritti Lgbtq, con l’approvazione definitiva della legge sui valori della famiglia e la protezione dei minori. Una legge che ha vietato quella che in Georgia viene definita "la propaganda delle relazioni omosessuali e dell’incesto" nelle scuole e nelle trasmissioni televisive, vietando tra l’altro le manifestazioni a favore delle idee Lgbtq. "Questo ha reso la situazione delle persone Lgbtq un inferno dovendo convivere con la paura quotidiana". È quello che è accaduto anche a Delmar Karchava, fuggito dalla Georgia e ora accolto a Modena dopo aver ottenuto lo status di rifugiato dalla commissione competente. "In Germania aveva avuto il diniego, in Italia ha ottenuto lo status di rifugiato – sottolinea il vice presidente di Caleidos, Giorgio Dell’Amico –. Questo nonostante la Georgia sia considerata dal nostro governo un ’Paese sicuro’. Il nostro è uno dei pochi progetti in Italia che accoglie persone Lgbtqia+". Pittore e artista, Delmar spiega di aver subito una vera e propria persecuzione in Georgia: seguito, controllato sui social, aggredito e umiliato. "La mia famiglia voleva farmi sposare a 16 anni con un’amica perché uscivamo insieme. Alla fine – come la società ha voluto – abbiamo iniziato a vivere insieme e abbiamo messo al mondo dei figli. La mia famiglia, però, a quando ho spiegato ciò che davvero volevo mi ha voltato le spalle" spiega il giovane, 29 anni. Delmar è arrivato in Italia a dicembre insieme ad un’amica e attivista lesbica: nel suo sguardo c’è ancora tanta amarezza ma non più terrore. "Come mi sento ora, con il mio Paese in queste condizioni e io lontano? Mi sento triste – sottolinea –. Quando si tratta di emozioni, quella dominante è la tristezza, accompagnata da un profondo senso di perdita. Da lontano, molte cose sono diventate più chiare, quasi dolorosamente. La parte più dolorosa è questa: le persone che ho amato per tutta la vita sono ancora lì, costrette a una difficile scelta. Il mio Paese sta lentamente sprofondando nell’oscuro abisso del nazionalismo, trascinando tutti con sè. Non provo alcuna gioia per essere fuori da tutto questo anzi – ribadisce – mi sento più deluso, come se non fossi in grado di aiutare. Eppure, mi aggrappo alla speranza: che la luce non si spegnerà mai del tutto, finché continueremo ad avanzare verso di essa". Ora Delmar Karchava vive a Modena ma presto dovrebbe trasferirsi più a Nord per questioni lavorative. La sua storia è anche quella di tanti altri giovani, costretti a fuggire da famiglie, amici e Paesi che nel 2025 ancora calpestano i loro diritti. Una commissione – però – ha capito ciò che il 29enne stava rischiando accogliendolo nel nostro Paese attraverso un progetto unico nel suo genere ma presente proprio a Modena. Un progetto che salvaguarda la libertà di essere se stessi.