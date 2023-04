Fumetti e sport, due giornate di eventi

Dopo il successo dell’edizione dell’anno scorso, da domani torna ‘Sassuolo Comics & Sport’, un festival dedicato ai fumetti e alla cultura pop e nerd declinati all’interno del mondo dello sport, per una due giorni ricca di iniziative ed eventi. Anticipata, stasera al Crogiolo Marazzi, dal live acustico di Giorgio Vanni, la kermesse si celebra principalmente in piazza Garibaldi (uniche eccezioni gli incontri, domani alle 11 al ‘Volta’, con il disegnatore sassolese Stefano Landini e alle 16 con la mangaka Keiko Ichiguchi presso la biblioteca Cionini) che ospita gran parte del programma. Tra workshop di pittura di miniature, tornei E-Sport, danza aerea, esibizioni con spade laser domani e, domenica, l’esibizione dell’Uomo Tigre, i giochi di abilità con i ‘Falchi del Secchia’, il ‘Comics Show’ e il concorso Cosplay la piazza vivrà due giorni oltremodo intensi. Tra le associazioni presenti anche la sezione sassolese della Croce Rossa, che ha coinvolto gli artisti di ‘Fumettisti dal Vivo’ che, presso lo stand della CRI, realizzeranno (‘dal vivo’, appunto) i loro disegni per venderli a 10 euro con incasso devoluto proprio alla Croce Rossa. Non nuovi a iniziative del genere – nel 2012, in occasione del sisma, dipinsero mattoni venduti per aiutare le popolazioni della Bassa – i ‘Fumettisti’, del cui collettivo fanno parte personaggi del calibro di Clod, al secolo Claudio Onesti, Massimo Bonfatti e Paolo Ruini, hanno scelto di mettersi nuovamente in gioco. "Ci è parsa una bella occasione – ha spiegato Andrea Manfredini – di dare una mano: lo spirito del nostro collettivo è quello di collaborare con le associazioni a scopo benefico. Eravamo già in contatto su altre iniziative con la CRI e questa edizione di ‘Sassuolo Comics & Sport’ è un’opportunità sia per consolidare il nostro rapporto con loro che di far conoscere quanto facciamo anche nella zona del distretto ceramico".

