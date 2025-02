’Fumettibrutti’ stasera al Mabic

Il Mabic di Maranello ospita, questa sera alle 21, Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti. Artista che ha raggiunto la notorietà per le sue strisce ironiche e irriverenti che raccontano la vita quotidiana con un linguaggio diretto e autentico, Signorelli ha conquistato, grazie ad uno stile unico, un vasto pubblico, soprattutto tra i giovani. L’incontro al Mabic sarà occasione per scoprire il suo ultimo libro, "Tutte le mie cose belle sono rifatte" (Feltrinelli Comics), un ‘memoir’ intenso e personale che segna una nuova fase della sua carriera artistica. L’evento, è promosso dal Comune e TILT Associazione Giovanile.