Fumettisti dal vivo Disegni a scopo benefico

"Fumettisti dal vivo" sfidano la calura agostana e si riuniscono per dar vita a un’iniziativa di beneficenza. Si tratta di un gruppo di disegnatori, eterogeneo per età ed esperienze, che ha deciso di mettere in comune la propria passione finalizzandola a progetti solidali. Fino al 31 agosto al Bar Nevada, in via Vaciglio 524, sono esposti e in vendita disegni originali al costo di 10 euro l’uno. Tutti i proventi saranno devoluti alla famiglia di una ragazzina affetta da patologie gravi, alla quale necessitano cure costose.

"L’iniziativa – spiega Massimo Bonfatti – nacque con ‘Mattoni a fumetti’, che prese il via per supportare la ricostruzione dopo il terremoto del 2012. Avevamo preso l’impegno di vendere allo stesso prezzo, 50 euro, tutti i mattoni che erano stati disegnati, ma col passare del tempo, insieme all’emergenza, è calato l’interesse per questo progetto. Abbiamo iniziato a produrre disegni da vendere a 10 euro l’uno. Comprando 5 disegni, l’acquirente aveva diritto a un mattone. Terminati i mattoni (ne era rimasto un centinaio), abbiamo deciso di proseguire con iniziative benefiche. Abbiamo creato un comitato che organizza gli eventi, come quest’ultimo al bar Nevada. La proprietaria, Georgia Vecchione, pure lei fumettista, ci ha segnalato il caso della ragazzina bisognosa di cure. Così è nata la mostra permanente dei nostri disegni per tutto il mese di agosto e una volta alla settimana, al giovedì (quindi anche oggi), dalle 19 alle 23, ci ritroviamo nel locale per disegnare dal vivo". Il gruppo conta una cinquantina di disegnatrici e disegnatori; più di trenta, prevalentemente modenesi, sono presenti dal vivo, a rotazione. "Modena, continua Bonfatti, è una delle tante capitali del fumetto, ha tradizioni e creatività che nascono ‘dal basso’: bar, piccoli centri, reti di amici i quali, seguendo le proprie passioni, mettono in comune esperienze, competenze, entusiasmo, trucchi del mestiere. Tra i ‘Fumettisti dal vivo’ ci siamo anche noi della ‘vecchia guardia’. E’ importante, perché possiamo raccontare ai giovani aspetti della professione che non conoscono. Non esiste più il ‘lavoro a bottega’ e il mestiere si impara nelle scuole o dai tutorial su internet. Così si perde di vista l’aspetto umano. Promuoviamo anche la modalità del fumetto a quattro mani: si comincia un disegno e lo si lascia finire a un altro. E’ un ottimo modo per fare gruppo e divertirsi".

Cristina Boschini