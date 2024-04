Fumo denso e caos al traffico. Camion prende fuoco in autostrada

Paura ieri mattina in autostrada, sull’A22 del Brennero, km 299 all’altezza di Carpi. Infatti un mezzo pesante ha preso improvvisamente fuoco ed entrambe le corsie sono state invase da denso fumo, portando ovviamente gli automobilisti a rallentare per questioni di sicurezza. Il rogo si è sviluppato poco prima di mezzogiorno in corsia sud. Le fiamme sono divampate all’improvviso nel rimorchio adibito a trasporto latte ma la motrice è stata staccata in tempo e il rogo non si è fortunatamente allargato alla cabina. Per riuscire a spegnere le fiamme nel minor tempo possibile sul posto sono accorse diverse squadre dei pompieri da Carpi, con la botte ma anche da Suzzara. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che, al fine di garantire ai pompieri di operare in sicurezza hanno inibito temporaneamente il transito ai mezzi. Nel primo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità e il mezzo pesante è stato poi rimosso dalla carreggiata