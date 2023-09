Fumo e paura in viale Verdi. Incendio in un condominio: soccorsa una donna anziana

Erano da poco passate le 11.30 quando, ieri mattina, una nuvola di fumo denso si è innalzata da un condominio in viale Verdi, all’incrocio con via Bellini.

Il palazzo, attualmente coperto dai ponteggi per i lavori di ristrutturazione in corso, è stato infatti circondato dal fumo a causa di un incendio che, stando alle prime ricostruzioni, pare sia stato causato da un cortocircuito elettrico.

Il fumo, generatosi inizialmente nei piani bassi del condominio, è così salito fino alla sommità del palazzo, dove si è creata la nuvola di fumo che ha fatto scattare le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che passavano lungo la via e dei residenti in zona.

Sempre in viale Verdi, un anno fa, il condominio era finito sotto la lente per affitti abusivi e prostituzione, ai tempi segnalata dagli inquilini che notavano uno strano via vai di persone giorno e notte.

Sul posto, ieri mattina, sono intervenuti i vigili del fuoco con un autopompa e l’autoscala: i pompieri hanno operato in tempi rapidi e spento le fiamme senza particolari conseguenze. E’ intervenuta un’ambulanza del 118 - i sanitari hanno soccorso una donna anziana per una lieve intossicazione - la Polizia di Stato e Locale.

Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita in modo grave.

Ieri mattina, in viale Verdi, erano presenti anche i tecnici di Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera), intervenuti con la squadra di pronto intervento per la messa in sicurezza dei contatori danneggiati.

In particolare sono sei i contatori – tutti di nuova generazione – messi fuori uso dalle fiamme.

Il fumo denso ha così invaso scale e locali e i vigili del fuoco sul posto hanno evacuato la palazzina fino a quando non è stato possibile arieggiare.