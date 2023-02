Fumo invade il palazzo: otto intossicati

Hanno dormito fuori ieri notte i residenti della palazzina di via Barchetta a Campogalliano, dove nel pomeriggio si sono sprigionati fumo e fiamme. Il condominio, con un totale di otto appartamenti, spalmati su tre piani, è stato evacuato nel primo pomeriggio, dopo le prime avvisaglie del fumo. Erano da poco passate le 15 quando il fumo ha invaso il palazzo. Secondo le prime ricostruzioni, pare che a bruciare sia stato il quadro elettrico al piano terra. In breve tempo, il fumo ha invaso l’atrio e il vano scale del condominio residenziale, precludendo la via di fuga ai residenti. Tutte le persone residenti negli appartamenti sono state evacuate in via precauzionale per il fumo che penetrava negli alloggi. Nello specifico, otto persone sono state affidate a sanitari 118 per accertamenti dopo aver inalato fumi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che insieme ai carabinieri della locale stazione di Campogalliano e alla Polizia locale, si sono prodigati per portare in salvo i residenti. Fortunatamente l’incendio è stato domato prima che potesse assumere proporzioni importanti. Ai primi soccorsi si sono poi unite le ambulanze e l’automedica del 118. Stando alle prime informazioni raccolte, nessuno degli inquilini ha riportato conseguenze serie. Sono almeno una decina le persone evacuate, con lievi intossicazioni da fumo. Tra queste anche una bambina piccola. Alcuni residenti sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico per esami più approfonditi alle vie respiratorie; nello specifico ci sono quattro codici gialli, adulti, che non hanno riportato nulla di grave. Tra questi una donna di 76 anni che è rimasta qualche ora in osservazione. Al Pronto Soccorso Pediatrico del Policlinico è stato portato un bimbo di 5 anni, per fortuna non in gravi condizioni mentre al Pronto Soccorso dell’ospedale di Baggiovara sono stati trasportati una donna e due bambini che non presentavano gravi lesioni. La viabilità in via Barchetta è stata interrotta per consentire i soccorsi. Si sono registrati ostacoli per i residenti per il rientro negli appartamenti a causa degli impianti elettrici danneggiati dal calore e per i danni da fumo. Alcuni dei residenti che non sono potuti rientrate a casa, oltre che da parenti, hanno trovato sistemazione presso l’albergo ‘La Gentile’ di Campogalliano che si è messo subito a disposizione. "Ringraziamo la famiglia Andreoli che ha messo a disposizione il suo albergo per ospitare alcuni condòmini che avevano bisogno di una sistemazione temporanea – commenta la sindaca Paola Guerzoni -. Grazie a tutti gli intervenuti. Vivere in un territorio coeso e solidale aiuta tanto. Grazie a tutti".

Maria Silvia Cabri