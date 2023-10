"Funeral Home, ostacolato da 14 anni"

Continua il braccio di ferro tra l’impresario funebre Gianni Gibellini e il Comune di Sassuolo.

"Da 14 anni aspetto di aprire una Funeral home in questa città" lamenta Gibellini. Per avere chiarimenti sulla situazione di stallo, sabato mattina ha fatto un ’blitz’ in commissione comunale durante il primo di 4 appuntamenti dedicati alla discussione del Piano urbanistico. "Una seduta pubblica sul Pug – sottolinea Gibellini – alla quale mi sono presentato puntualmente assieme ai miei tecnici, allo scopo di sapere in diretta il risultato delle osservazioni da me presentate il 10 maggio scorso".

Ma il clima si è presto surriscaldato. "Ho capito subito che, dall’altra parte, l’intenzione era quella di temporeggiare per non arrivare a emettere i pareri decisi, dando solo i numeri su quante osservazioni sono state presentate e quante accolte senza entrare nel merito. A quel punto ho preso la parola per sapere l’esito della mia osservazione ma mi è stato risposto che non avevo facoltà di intervenire. Mi chiedo per quale motivo: l’Italia è un paese libero". Gibellini non si fermerà qui e chiederà un colloquio con il prefetto.

"Sabato ho espresso la mia disapprovazione per tutto ciò che mi è successo nel comune di Sassuolo in questi 14 anni, ostacolato in tutto nel mio intento di realizzare una Casa Funeraria": prima il terreno vicino al cimitero ritenuto "non idoneo", di recente il caso dell’immobile di via Ancora – ex sede della Pas – comprato all’asta ma che risulta destinato all’abbattimento.

"Il mio progetto – aggiunge – vuole dare dignità e rispetto ai defunti, come mi hanno insegnato. I miei principi – dice Gibellini – sono serietà, onestà e correttezza, cose che non ho trovato in questa amministrazione a Sassuolo". Oggi è atteso il secondo appuntamento della commissione, che potrebbe riservare nuovi colpi di scena.