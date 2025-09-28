Fungaiolo disperso, l’uomo riesce a chiamare i soccorsi. Ma gli elicotteri non possono alzarsi in volo

Flotilla, il Colle va ascoltato

Modena
CronacaFungaiolo disperso, l’uomo riesce a chiamare i soccorsi. Ma gli elicotteri non possono alzarsi in volo
28 set 2025
REDAZIONE MODENA
L’uomo di 81 anni non aveva fatto rientro a casa da sabato, quando si era diretto nella zona di Capanna Tassoni, nel Modenese. Nonostante la scarsa visibilità che impedisce agli elicotteri di volare, una squadra del soccorso alpino si sta recando sul posto

Uomini del Soccorso Alpino si sono attivati per recuperare il fungaiolo disperso (foto di repertorio)

Modena, 28 settembre 2025 – E’ riuscito a chiamare i soccorsi il fungaiolo che da ieri era rientrato a casa e non aveva più dato notizie di sè. Così l’uomo di 81 anni, che aveva raggiunto la zona Capanna Tassoni (a Fanano nel Modenese), è stato localizzato dalle squadre del Soccorso Alpino.  

L'uomo, residente a Modena, questa mattina è riuscito a chiamare il 112, dopodiché è stato geolocalizzato. Le condizioni di scarsa visibilità non consentono agli elicotteri di volare. Ma una squadra medicalizzata del Soccorso Alpino si sta recando sul posto.

Le ricerche delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologo stazione Monte Cimone, personale dei Vigili del Fuoco e tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, erano scattate ieri sera alle 21.

