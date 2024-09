Fungaiolo colto da malore muore davanti al fratello

Fanano (Modena), 21 settembre 2024 – Fungaiolo muore davanti agli occhi del fratello durante un’escursione in zona Capanna Tassoni, nel comune di Fanano (provincia di Modena).

I due erano partiti di mattina presto, quando all’improvviso, poco dopo le 7.30, l'uomo di 73 anni, residente in provincia di Modena, ha avuto un malore ed é caduto a terra privo di conoscenza.

Immediatamente il fratello ha chiamato il 118 per chiedere aiuto. Sul posto sono stati subito inviati l'ambulanza e l'automedica di Fanano, il Soccorso Alpino stazione Monte Cimone, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza stazione dell'Abetone, i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello.

Il paziente, che non era molto distante dalla strada carrozzabile, è stato raggiunto rapidamente dal personale del 118 con automedica. Purtroppo, nonostante le manovre di rianimazione cardiopolmonare per il fungaiolo non c’è stato nulla fare e il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso.

L’elicottero 118 non è riuscito ad arrivare in zona a causa della scarsa visibilità ed é dovuto rientrare. La salma é stata recuperata dal personale del Soccorso Alpino e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, trasportata sulla strada carrozzabile e consegnata alle pompe funebri.