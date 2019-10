Modena, 5 ottobre 2019 - Sono ancora migliaia i raccoglitori di funghi che affollano i boschi del nostro Appennino. Grandi numeri che comportano anche alte percentuali di rischio se si considera che i meno esperti a volte mescolano assieme ai porcini altri funghi di dubbia commestibilità.

Ed è così che emerge che in media il 30% dei controlli sui funghi portati dai cittadini presso l’Ispettorato Micologico Ausl evidenzia la presenza di specie tossiche. È frequente anche la certificazione di funghi alterati, e per questo non commestibili, dovuta a una inadeguata raccolta o conservazione da parte dei raccoglitori.

L’invito dei micologici è dunque di portare sempre i funghi raccolti all’Ispettorato prima di cucinarli: le sette sedi sono a disposizione dei cittadini per verificare la commestibilità del raccolto e scongiurare intossicazioni e avvelenamenti.

«Si tratta di un servizio gratuito che permette di determinare la commestibilità dei funghi – spiega Damiano Zanni, coordinatore dell’Ispettorato Micologico dell’Ausl –, in modo da poterli consumare in totale sicurezza. In questo periodo si registra la forte presenza di specie fungine mortali o tossiche nelle zone montane della nostra provincia, come l’Amanita Phalloides (mortale), l’Entoloma Sinuatum (tossico) e l’Omphalotus Olearius (tossico)».

Per conoscere sedi e orari dell’Ispettorato più vicino, è possibile chiamare il numero verde regionale 800 033 033 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 13.30) o consultare la pagina dedicata nel portale dell’Azienda USL.