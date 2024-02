"Fuori da Fd’I ma resto in Consiglio"

All’indomani delle dimissioni dal locale circolo di Fratelli d’Italia, il consigliere comunale e dell’Unione Stefano Galletta chiarisce che rimarrà sia nel consiglio comunale, sia in quello dell’Unione. "Sono stato eletto a Castelnuovo Rangone in una lista civica – ha detto Galletta - e nominato dai miei colleghi consiglieri all’Unione terre di Castelli. Rimarrò in entrambi i gruppi consigliari". Ancora Galletta, ha chiarito che l’uscita dal circolo di Fratelli d’Italia di Castelnuovo è stato dovuto a "divergenze con la dirigenza locale riguardo la mancanza di rispetto nei miei confronti e riguardo l’organizzazione locale del partito. Nulla riguardo le politiche nazionali del partito".