Fuori l’orgoglio zemian "Concerti, qui il vuoto Noi potremmo essere la ’Music Valley’"

I monopattinisti, politici che ’resuscitano i morti’ e il canarino ’smilzo’. Anche quest’anno con Sandrone risate assicurate. Sandrone: A proposit ed monopattini mè a degh ch’l’è óra che i noster vigil i tàchen a fer del multi anch a chi va in monopatin e in ciclo. Al codice stradèl al va aplichèe per tótt. El pesti ciclabili, con tott i sold ch’aiam spés per fèrli, el volen druèdi e i ciclésta e i monopattésta bisàgna chi rispèten el regoli anca lor, menga che a pagher el multi i sien seimper e sol i automobilesta. Sgorghiguelo: Popà , sta chèlem tant chi vót ca coumpra ‘na biciclatta che sol tla pògg i tla fan fóra. Sand.: N’èter lavor ch’a-i ho bèle dett mo al torn a dir l’è che la féra ed Modna la vol migliorèda. Me a cràd che ‘na zitèe come la nostra l’as mérita ‘na féra piò bela. Bisàgna fer in manéra che i commerciant e gl’imprenditór i g’aven a disposizioun a gratis di bée ambieint e tott qui chi deven fer dal business igh végnen con dla bèla roba, in manéra che la geint la póssa cumprer o gnir anch sol per al góst ed vàder. Aiam da compéter...