Fuori pericolo la bimba caduta dalla finestra

E’ fuori pericolo la bambina di 6 anni, di nazionalità tunisina, che mercoledì mattina verso le 8 è caduta dalla finestra della cucina della sua abitazione, posta al primo piano di un palazzo storico in piazza Sassi a Soliera. Ieri la piccola si trovava ricoverata in Chirurgia pediatrica al Policlinico di Modena per il trauma riportato dalla caduta, ma non è previsto alcun intervento chirurgico.

La bimba ha riportato un politrauma toracicoaddominale: fortunatamente non è in pericolo di vita, resterà in osservazione qualche giorno al Policlinico.