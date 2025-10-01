Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Modena
Cronaca’FuoriBolla’, il salotto diffuso dello champagne
1 ott 2025
LUCA BONACINI
Cronaca
’FuoriBolla’, il salotto diffuso dello champagne

Il prossimo fine settimana torna FuoriBolla, l’evento sulla cultura dello champagne che da venerdì a domenica invaderà pacificamente Modena. Una ventina i locali del centro storico coinvolti, per questa seconda edizione di FuoriBolla, che si conferma, cresce, si rafforza, bissando il successo dello scorso anno, grazie a una selezione di champagne di blasonate maison e piccolissimi vigneron, insieme a piatti e ad appetizer, creati per l’occasione, a cui si aggiungeranno una serie di piccoli e grandi eventi collaterali, con il Modena Football Club, che si aggiunge tra i partner. Una tre giorni tutta dedicata alle bollicine francesi, a cui è bene arrivare preparati. Ecco i consigli di Eros Teboni, Sommelier Campione del mondo 2018: "Non tutti i cibi esaltano lo champagne. Il peggior incubo di un sommelier è il pomodoro, ma anche molti vegetali, insieme a tutto ciò che è ricco di proteine, perché rende fastidiosamente amaro il sorso, in particolare se si tratta di champagne, che ha un’acidità elevata. L’abbinamento con l’erbazzone è perfetto, ma il massimo godimento si raggiunge abbinando lo champagne al fritto misto all’italiana e al vostro superlativo gnocco". Jessica Rosval, da Roots in via Selmi, ha in serbo alcune sorprese: "Allo champagne, abbineremo alcuni piatti che ci rappresentano, grazie ai profumi, ai sapori e alle spezie che hanno portato nella nostra cucina i tirocinanti, che arrivano da Ghana, Nigeria, Guinea, Senegal, ma anche dal Messico". Da Toma e Tomi in piazza XX Settembre, Loanna Giroldi proporrà una lingua di suocera, con zucca candita e tronchetto di capra di Savigno; o con mostarda di mele mantovane e cacio alpino della Val Pusteria. Schiavoni, presenterà un super panino farcito con pulled pork, cavolo e senape.

Luca Bonacini

