Furgone contro due auto in sosta

Un furgone si è schiantato contro due auto in sosta e gli occupanti si sono affrettati ad allontanarsi. Non distante la polizia locale di Modena ha trovato solo un uomo ferito visibilmente ubriaco. Ma ad attribuirsi la responsabilità del sinistro, dichiarando di essere stata alla guida del mezzo, è stata una giovane donna che ha raccontata di essersi precipitata a casa con il neonato, dove la pattuglia della polizia locale l’ha trovata intenta ad allattare il piccolo. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di giovedì dopo le 22.30, in via Zamenhof.

Gli agenti sono però risaliti al proprietario del furgone, che risulta intestato a un’impresa edile. Un’altra pattuglia della polizia locale si è recata al domicilio indicato, a circa un chilometro di distanza: l’uomo ha dichiarato che al momento dell’incidente, era alla guida del mezzo la moglie la quale si sarebbe in fretta allontanata con il figlioletto dentro l’ovetto.