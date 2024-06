Furgone contro il treno ’Gigetto’. Paura, disagi e traffico bloccato

Attimi di paura, ieri mattina, in strada Contrada dove un furgone si è schiantato improvvisamente contro un treno, il noto ‘Gigetto’. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma il servizio ferroviario sulla linea Modena – Sassuolo ha subito oltre un’ora di stop e diversi disagi.

I passeggeri presenti, infatti, sono così stati costretti a proseguire il viaggio in Pullman. Riavvolgendo il nastro, l’incidente si è verificato ieri mattina intorno alle 8. Proprio a quell’ora il furgone si è scontrato con il convoglio all’altezza del passaggio a livello di strada Contrada. La dinamica non è ancora chiara: sono ora in corso le indagini, da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto con due pattuglie. Pare che il furgone Citroen, condotto da un 53enne residente in provincia di Modena abbia effettuato una manovra di svolta a sinistra da via Contrada verso via Fornaci, percorrendo contromano l’opposta corsia di marcia. Forse per evitare un’autovettura che sopraggiungeva da via Fornaci, il furgone si è quindi schiantato con la fiancata destra con il treno che stava transitando sui binari, in direzione di Modena. Sul posto sono subito accorsi gli agenti della polizia locale ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti né tra i passeggeri presenti sul convoglio, né per quanto riguarda il conducente del mezzo. I passeggeri hanno appunto proseguito il viaggio con un pullman sostitutivo. Ora le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Lo schianto ha provocato ovviamente disagi non solo per quanto riguarda la linea ferroviaria ma anche per la circolazione ordinaria, vista anche l’ora di punta.

Il servizio ferroviario sulla linea Modena – Sassuolo, dopo lo schianto di ieri mattina, è ripartito intorno alle 9.30.

Valentina Reggiani