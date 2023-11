Furgone fuori strada, grave il conducente

Ancora un gravissimo incidente nella nostra provincia. Lo schianto si è verificato ieri, intorno alle 14 a Sassuolo, in via San Michele, lungo la strada provinciale 19 di Castelvecchio. Per cause in corso di accertamento un 59enne, alla guida di un’auto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. La vettura, dopo aver sbandato è finita in un fossato, all’interno del quale si è parzialmente capovolta. L’urto è stato violentissimo e sul posto si è reso necessario l’intervento dei pompieri, che hanno liberato dalle lamiere il ferito, rimasto incastrato nell’abitacolo. A dare l’allarme sono stati subito alcuni automobilisti in transito. Le condizioni del conducente sono apparse subito critiche agli operatori e il 59enne, stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, giunti con automedica e ambulanza sul posto è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. L’uomo è ora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Sono intanto in corso accertamenti, da parte degli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per far luce sulla dinamica dello schianto. Non è escluso che alla base della perdita di controllo del mezzo possa esserci stato un malore da parte del conducente ma le indagini sono appunto in corso