Furgone lanciato contro la vetrata a Carpi (Modena): sfuma il colpo da ‘Sportissimo’

Tentato furto con spaccata, nella notte tra venerdì e sabato alle quattro, al punto vendita "Sportissimo Bike" in via Lama Quartirolo a Carpi. L’ariete, un furgone Renault bianco, è stato lanciato in retromarcia contro la vetrina del negozio. Subito dopo il primo schianto i malviventi, verificata l’impossibilità di abbattere la vetrina blindata, si sono dati alla fuga abbandonando il camioncino sul posto. "L’allarme collegato con l’istituto di vigilanza è scattato alle 4,05 poi – conferma il socio e titolare Fabio Bulgarelli –, probabilmente preoccupati dal passaggio continuo di auto e dal segnale sonoro molto forte, hanno desistito all’improvviso. Io poco dopo, insieme ai miei soci, sono intervenuto sul posto già presidiato dalla pattuglia dell’istituto di vigilanza. In mattinata, per scongiurare un eventuale altro tentativo, abbiamo deciso di rinforzare le difese facendo piazzare dei piloni in acciaio, imbottiti con il cemento, davanti alla vetrata presa di mira.

In caso di demolizione della lastra antisfondamento, comunque, avrebbero dovuto abbattere anche le inferriate che integrano la protezione del negozio. Nonostante il tentativo andato a vuoto – precisa Fabio – abbiamo, in ogni caso, subito un cospicuo danno. La sostituzione della lastra, i lavori in muratura sulla cerniera metallica deformata che la sosteneva, associati a quelli occorsi a collocare i quattro piloni sull’asfalto ammontano a circa diecimila euro. Ho presentato dettagliata denuncia ai Carabinieri di Carpi". Flavio Viani