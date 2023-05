Furgone si schianta contro centralina del gas Vigili del fuoco fanno evacuare una famiglia

Ha perso all’improvviso il controllo del mezzo schiantandosi contro una centralina del Gas. La ‘fuga’ di gas è stata immediata tanto che si è reso necessario allontanare le famiglie dalle proprie abitazioni situate proprio nelle vicinanze. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio a Redù di Nonantola, all’altezza di via Maestra di Redù. Il furgone è finito all’improvviso contro una cabina di decompressione e il gas, in alta pressione, si è sprigionato velocemente in tutta l’area. Fortunatamente il conducente è uscito illeso dal mezzo, ma i pompieri, subito intervenuti sul posto con tre squadre, resisi conto di quello che era successo alla centralina, hanno evacuato una coppia di anziani che vive a pochi passi dal luogo dello schianto. Sul posto sono quindi intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e i tecnici Aimag che hanno subito messo in sicurezza la centralina. L’intervento si è concluso in meno di un’ora e i residenti hanno potuto così far rientro nelle loro abitazioni. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte della polizia locale