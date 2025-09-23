Furia omofoba a Bomporto. Ragazze aggredite alla festa. Pugni e insulti per un bacio

Una serata di festa. Un brindisi al sapore di Lambrusco e il bacio scoccato sulle labbra della persona amata. Eppure quel gesto d’amore tra due ragazze, sabato sera, avrebbe scatenato la furia omofoba da parte di un gruppo di uomini, tutti tra i 50 e i 60 anni. Insulti, frasi colme d’odio nei confronti di giovani ragazze che, per età, avrebbero potuto essere le loro figlie e che, in tutta risposta, per rispondere all’odio, hanno intonato cori antifascisti. Un’iniziativa innocua che, inspiegabilmente, ha ‘scaldato’ ulteriormente gli animi suscitando ulteriore violenza, tanto che uno degli aggressori avrebbe colpito con un pugno in pieno volto una delle ragazze. E’ quanto accaduto sabato sera, appunto, nell’ambito della tradizionale Festa del Lambrusco di Sorbara di Bomporto. A darne notizia sui social, ieri, condannando l’accaduto è stata la stessa sindaca di Bomporto, Tania Meschiari. "Questa Festa non si chiude senza un messaggio chiaro. Sabato sera, nell’area spettacoli, alcune ragazze sono state vittime di un’aggressione omofoba e sessista da parte di un manipolo di persone adulte, insultate per essersi baciate e per avere espresso idee antifasciste. Un fatto grave e intollerabile, che non ci rappresenta e che condanniamo con fermezza". In base a quanto emerso la coppia di giovani aggredite si trovava in compagnia di un’altra coppia di amiche e amici. Si stavano divertendo, come tutti e come tutti, liberamente, si sono scambiate effusioni e baci. Proprio a fronte di un bacio le ragazze sarebbero state improvvisamente ‘investite’ da una lunga serie di insulti avendo ‘osato’ baciarsi come ogni altra coppia presente alla festa. Notate da un altro gruppo di amici del paese, di circa 50, 60 anni, infatti, le giovani sarebbero state ‘violentemente’ insultate con commenti a sfondo omofobo. Improperi ai quali il gruppetto di ragazze avrebbe risposto a ‘suon’ di cori antifascisti. Innocente risposta che avrebbe però infastidito ulteriormente il gruppo di rivali tanto che uno di questi avrebbe colpito con un pugno in pieno volto una delle ragazze. Solo grazie all’intervento immediato della sicurezza la situazione è rientrata ma, sul posto, sono subito accorsi anche i carabinieri che ora, con la compagnia di Modena stanno raccogliendo testimonianze per verificare eventuali responsabilità. Intanto domenica, proprio per parlare ai giovani e ai cittadini di quanto l’odio faccia male e causi solo ulteriore odio e violenza, le ragazze vittime degli insulti omofobi, con grande coraggio sono tornate alla festa e, d’accordo con l’organizzazione, sono salite sul palco per mandare un segnale forte contro ogni genere di violenza e discriminazione. "Prima di chiudere lo spettacolo – ha spiegato la sindaca -, un rappresentante del Comitato è salito sul palco insieme a una delle ragazze aggredite, per ribadire solidarietà e sostegno, e per prendere le distanze da gesti che non troveranno mai spazio a Bomporto. A Bomporto non c’è spazio per odio, violenza e discriminazione. Ci impegnamo quotidianamente per promuovere il rispetto, la libertà e l’inclusione". Meschiari ha fatto infine presente come, in caso di processo il comune si costituirà parte civile.