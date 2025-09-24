Furia omofoba alla festa: "Aggressione fascista. Una violenza inaudita. Nessuno ci ha aiutato"

"Siamo scosse, ferite ma, soprattutto, arrabbiate. I lividi andranno via ma le ferite, dentro, resteranno per sempre. Ci hanno scatenato addosso tutto l’odio del mondo dinanzi all’indifferenza di decine di persone che hanno avuto timore di schierarsi dalla parte di ragazze lesbiche. Si sono presentati come fascisti e con una violenza inaudita ci hanno gridato addosso: ‘lesbiche e froci di...’ . Come ci sentiamo? Fa male".

Emergono dettagli ancor più gravi a seguito dell’aggressione subita da un gruppo di ragazze e ragazzi sabato sera, nell’ambito della festa del Lambrusco di Sorbara. Un’aggressione omofoba scaturita, a quanto pare, dai canti antifascisti intonati dalle giovani e dai baci scoccati tra due coppie di ragazze. Infatti – in base a quanto denunciato dalle vittime – i tre aggressori, padri di famiglia si sarebbero presentati come fascisti prima di iniziare ad insultare il gruppo per poi aggredirlo fisicamente. "Non avevamo fatto nulla se non intonare cori antifascisti mentre una coppia di nostre amiche si scambiava un bacio, vivendo i propri sentimenti in libertà", raccontano le giovani, con ancora il terrore negli occhi. "Ci siamo rese conto che la gente ha paura a ‘schierarsi’ con un gruppo di ragazze lesbiche: nessuno è intervenuto". Le ragazze, insieme ad alcuni amici si erano recate sabato alla festa per trascorrere una serata in allegria. Dinanzi alla loro ‘dichiarazione’ di persone antifasciste, però, si sarebbe scatenato l’inferno. "Ci siamo abbracciate, due coppie di amiche si sono baciate, esprimendo liberamente il loro amore e noi abbiamo poi cantato in coro: ‘siamo tutte antifasciste; Palestina libera. In men che non si dica questi ci si sono piazzati davanti e hanno gridato: siamo tutti fascisti. Erano in tre. Poi sono partiti gli insulti. Hanno iniziato a spingerci; un’amica è stata presa a pugni sul volto mentre era chinata, un altro è stato buttato a terra e preso a calci".

Le giovani – che ora sporgeranno denuncia – spiegano come ad assistere alla scena di violenza vi fosse anche la figlioletta di uno degli aggressori ‘Omofobia aggravata dal fatto che sono fascisti – commentano ancora - si sono sentiti liberi di fare quello che volevano con i nostri corpi: ci siamo sentite impotenti, spaventate, arrabbiate’. Ora il gruppo fa appello affinché chi ha visto parli: Se avete assistito all’aggressione, se avete visto o registrato qualcosa, o se fate parte di associazioni disponibili a sostenerci, vi chiediamo di contattare antiviolenza.sorbara@gmail.com , per contribuire a identificare chi ci ha attaccati/e e aiutarci a ottenere giustizia’.

Le indagini dei carabinieri sono in corso; intanto sull’accaduto Arcigay Modena ’Matthew Shepard’ esprime la propria massima solidarietà e indirizza la propria sentita vicinanza alle vittime dell’aggressione di gruppo "omo-lesbo-bi-trans-fobica, sessista, misogina e fascista", sottolineano dall’associazione. Un episodio gravissimo, che ha visto un gruppo di uomini aggredire verbalmente e fisicamente alcune ragazze ed i loro amici, colpevoli di esprimere liberamente il proprio orientamento affettivo-sessuale e di intonare cori antifascisti e solidali con la popolazione palestinese. Le invettive degli aggressori - esplicitamente fasciste, sessiste e omo-lesbo-fobiche - e la violenza fisica esercitata dagli stessi in uno spazio collettivo, nell’ambito di una pubblica iniziativa ludico-ricreativa, sono effetti di un ingiustificabile, riprovevole, crescente odio nei confronti delle comunità minoritarie e, più specificamente, di quella LGBTQIA+.