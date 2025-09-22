Furia omofoba dopo un bacio, ragazze aggredite e insultate. L’ira della sindaca: “Fatto intollerabile”

Modena, 22 settebre 2025 – Un bacio, un momento di dolcezza ha scatenato la ‘furia’ omofoba sabato sera alla Festa del Lambrusco di Sorbara di Bomporto. Infatti, nell'area spettacoli, alcune ragazze sono state vittime di un'aggressione omofoba e sessista da parte di un gruppo di persone adulte, tutti uomini che hanno insultato due ragazze per essersi baciate e per avere espresso idee antifasciste. Non solo: una di queste persone avrebbe colpito una delle giovani partecipanti con un pugno sul volto.

Ieri sera le ragazze sono tornate sul palco per lanciare un messaggio contro l’omofobia e ogni forma di discriminazione.

La sindaca: “Fatto grave e intollerabile”

Ad intervenire in merito sui social il sindaco di Bomporto, Tania Meschiari.

‘Un fatto grave e intollerabile, che non ci rappresenta e che condanniamo con fermezza. Mi preme evidenziare che proprio negli stessi luoghi, solo una settimana prima, erano transitati tanti cittadini e cittadine dell'Unione del Sorbara, insieme a partecipanti e soci di associazioni che lottano contro la violenza, durante la Rainbow Bike: un'iniziativa nata per difendere i diritti, l'uguaglianza e per condannare con forza le discriminazioni. Per questo ieri sera, prima di chiudere lo spettacolo, un rappresentante del Comitato è salito sul palco insieme a una delle ragazze aggredite, per ribadire solidarietà e sostegno, e per prendere le distanze da gesti che non troveranno mai spazio a Bomporto. A Bomporto non c'è spazio per odio, violenza e discriminazione. Ci impegniamo quotidianamente per promuovere il rispetto, la libertà e l'inclusione".

Sabato sera i volontari sono intervenuti per sedare la lite e, successivamente, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.