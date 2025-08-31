Furia selvaggia contro i genitori e la sorella di 15 anni. Perché quelle coltellate?

Modena, 31 agosto 2025 – Cosa abbia scatenato una tale furia è ancora da chiarire, di certo non era la prima volta che all’interno di quella casa i vicini sentivano litigare. Venerdì sera si è sfiorata la tragedia, quando un giovane di 23 anni ha afferrato un coltello a serramanico e si è scagliato contro i suoi famigliari; padre, madre e sorella di 15 anni ferendoli gravemente.

La villa dove è avvenuta la feroce aggressione a coltellate

Teatro della vicenda villa Zanasi, storica dimora di Castelnuovo Rangone in via del Cristo, chiusa da tempo. In uno degli stabili risiede da vent’anni una famiglia originaria dello Sri Lanka. Sono i custodi della villa, dal momento che i proprietari risiedono fuori Modena. Venerdì sera, intorno alle 23, è scoppiato il finimondo: urla, sirene di ambulanze e carabinieri hanno svegliato all’improvviso tutto il quartiere. Sul posto sono arrivati diversi mezzi del 118 con automedica, in un campo vicino è stato fatto anche atterrare l’elicottero.

Mentre il personale sanitario soccorreva le persone ferite, i carabinieri della Compagnia di Sassuolo e della Stazione di Castelnuovo arrestavano in flagranza l’aggressore. Il giovane era ancora in casa, non ha tentato di scappare. Da quanto è emerso dalle indagini, il 23enne, con problemi di dipendenza da alcol e droga, durante l’ennesima discussione con i genitori ha impugnato un coltello a serramanico e si è scagliato prima contro la madre ferendola gravemente alla gola e all’addome, poi contro il padre intervenuto per difendere la moglie. L’uomo è stato colpito alla schiena e al torace dalla lama. Conseguenze meno gravi fortunatamente per la sorella minore: la ragazzina ha comunque riportato ferite al dorso e ad una mano. Tutti i mezzi di soccorso sono arrivati in via Nicolò Biondo, dove si trova l’ingresso sul retro della villa, una strada senza uscita il cui accesso è stato chiuso dai carabinieri. Il personale sanitario, dopo avere stabilizzato sul posto i feriti è partito in codice rosso verso gli ospedali.

La madre, 42 anni, è stata trasportata a Baggiovara. Qui, è stata trattata dall’equipe del reparto di chirurgia cardiovascolare ed ora è ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata; il padre di 57 anni è stato invece trasportato al Maggiore di Bologna. In ospedale anche la ragazzina, ma per fortuna, come detto, in condizioni meno gravi. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. La coppia ha anche un altro figlio di circa 18 anni, che non era in casa al momento della lite.

Non era la prima volta che i vicini sentivano litigare: l’aggressore era da poco uscito dalla comunità, viveva una situazione di alti e bassi continui che portavano a liti frequenti in famiglia, ma mai si era arrivati al culmine come è successo venerdì sera. Il giovane si trova rinchiuso ora nel carcere di Modena, e deve rispondere di duplice tentato omicidio aggravato nei confronti dei genitori e di lesioni aggravate nei confronti della sorella minore. La Procura ha richiesto al Gip del tribunale la convalida dell’arresto, mentre il coltello a serramanico utilizzato per l’aggressione e l’abitazione sono stati posti sotto sequestro.