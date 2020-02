Modena, 8 febbraio 2020 - Cittadini e commercianti in primis si chiedono cosa stia succedendo a Modena, sotto attacco da mesi da parte di bande di ladri e rapinatori. La scia di rapine violente, spesso a mano armata che che si è registrata nell’ultimo periodo mette in allarme la popolazione così come i continui e devastanti furti ai danni di negozianti appunto ma anche di cittadini che quotidianamente fanno i conti con porte e finestre forzate e ammanchi notevoli.

All’alba di ieri e nella notte tra giovedì e venerdì sono stati due gli esercizi presi di mira. Partiamo dal noto negozio di calzature Spoon, di via Emilia a pochi passi dal Sant’Agostino. Un malvivente, intorno alle sei del mattino ha mandato in frantumi la vetrata utilizzando una pietra. Una volta dentro ha messo le mani sul fondocassa per poi dileguarsi nel buio; lasciandosi alle spalle tracce di sangue legate, probabilmente, ad una ferita da taglio provocata dalle schegge di vetro.

"E’ la prima volta che vengono nel 2020, la quinta negli ultimi anni. Tre volte in questo negozio di via Emilia, due nell’altro. Questa volta si sono presi la cassa intera con le somme guadagnate negli ultimi giorni e il computer. Ma il danno vero è quello rappresentato dal fatto di dover rimanere chiusi, dal momento che il locale è devastato. Le assicurazioni, poi, alla quinta volta storcono il naso – afferma il titolare Vincenzo Modesti –. Serve maggior sicurezza, è certo. La polizia è stata super tempestiva: è arrivata appena è scattato l’allarme. Ma i negozi presi di mira sono tanti e gli operatori delle forze dell’ordine sono pochi per coprire l’intero territorio. Il danno ammonta a circa duemila euro ma il vero problema è il fastidio, la paura che queste situazioni causano". Sul posto sono intervenuti ieri gli uomini della scientifica che hanno isolato le tracce lasciate sul posto dal malvivente.

Terzo colpo in poco tempo ai danni del ristorante ‘Il Luppolo e L’uva’ di via Staffette Partigiane, di proprietà di Stefano Corghi. "Si sono presi il solito fondocassa che ormai lasciamo per evitare che spacchino tutto. E’ paradossale ma è così: se puntano ai soldi non mirano ad altro; si accontentano e girano i tacchi. Quelle cose che non stanno nè in cielo né in terra ma è così, purtroppo. Secondo me l’autore è sempre lo stesso – spiega lo chef e titolare -: lo vedi che entra bello come il sole come se fosse a casa sua. Anche stavolta il comportamento è strano: prova ad entrare da una finestra ma non si apre. Allora – spiega ancora Corghi – prova a forzare l’altra ma anche quella non si apre. Alla fine si introduce in quella piccola, in alto non collegata con l’allarme. Non so neppure come sia riuscito a passarci. Quando mette i piedi a terra, però, l’allarme scatta eccome, ma lui non si muove di un millimetro: si prende i soldi poi quatto quatto se ne va, prima dell’arrivo dei carabinieri. Modena ultimamente è veramente messa male – commenta rassegnato il ristoratore -. Poi, non per questo dobbiamo drammatizzare ma occorre metterci mano: la situazione è problematica".

Pure le scuole della città non ‘vivono’ un giorno di pace. Giovedì notte balordi si sono introdotti all’interno dell’asilo di viale Amendola saccheggiando il frigorifero. Non è la prima volta che i malviventi puntano ai generi alimentari. In altre occasioni, invece, l’obiettivo sono le monete racchiuse nelle macchinette.