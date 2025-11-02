L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea Delogu Ballando Terremoto oggi Fuga Elia Del GrandeRave party abusivoAppartamento occupatoKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaFurti a raffica, raid nella villetta: "Soldi spariti"
2 nov 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Furti a raffica, raid nella villetta: "Soldi spariti"

Furti a raffica, raid nella villetta: "Soldi spariti"

Non si arresta la scia di furti ai danni dei cittadini. Da giorni le bande di ladri colpiscono indistintamente in...

Non si arresta la scia di furti ai danni dei cittadini. Da giorni le bande di ladri colpiscono indistintamente in...

Non si arresta la scia di furti ai danni dei cittadini. Da giorni le bande di ladri colpiscono indistintamente in...

Non si arresta la scia di furti ai danni dei cittadini. Da giorni le bande di ladri colpiscono indistintamente in svariate zone della città. Venerdì notte è ‘toccato’ alla zona Est, come denuncia un cittadino che si è visto devastare la villetta familiare di via dell’Artigianato dai ladri. "Io e mia madre viviamo nella zona industriale di Modena est – racconta – eravamo usciti entrambi per andare a cena, intorno alle 19. Quando mia mamma è rincasata, intorno alle 23 ha trovato tutto l’appartamento ribaltato".

L’uomo spiega come i ladri abbiano messo a soqquadro ogni stanza, ogni mobile per poi scappare con i contanti. "Non hanno toccato niente, hanno preso solo le banconote, 300, 400 euro in contanti", spiega. Non hanno portato via oggetti di valore e neppure gioielli. Ho ritenuto giusto denunciare quanto accaduto perché ormai a Modena il problema sicurezza è quotidiano – continua il residente – e non si riesce più a stare tranquilli. Sono entrati dal finestrone della terrazza, forzandolo e tutto ciò è avvenuto in piena serata; figuriamoci poi se mia madre era a casa. Non solo hanno causato danni ma, una volta dentro, pensando di trovare chissà che cosa hanno ribaltato tutte le camere e hanno pure aperto il Bimby e divelto le piante, credendo forse di trovare qualcosa sotto ai vasi. Quello che più dispiace è il terrore negli occhi di mia madre: ha avuto tanta paura poverina. Vorrei però plaudire all’operato dei carabinieri che a livello professionale e umano sono stati molto bravi".

A denunciare invece atti vandalici sulle auto parcheggiate sono i residenti di via Piave: "nella notte tra sabato e domenica scorsa un tizio camminava con una catena e ha iniziato a rompere, senza motivo, le carrozzerie delle auto parcheggiate", spiega un cittadino.

Venerdì notte è successo ancora: ignoti hanno distrutto vetture parcheggiate in zona Cittadella e in via del Mercato. Atti vandalici commessi – pare – senza motivo anche perché le auto non sarebbero state depredate. Il responsabile o i responsabili, infatti, hanno distrutto per lo più i finestrini delle macchine in sosta e ieri mattina i proprietari, allibiti, al loro risveglio si sono trovati con le vetture vandalizzate. Gli episodi sono stati poi segnalati alle forze dell’ordine.

v.r.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FurtoAtti vandalici