Furti a raffica, raid nella villetta: "Soldi spariti"

Non si arresta la scia di furti ai danni dei cittadini. Da giorni le bande di ladri colpiscono indistintamente in svariate zone della città. Venerdì notte è ‘toccato’ alla zona Est, come denuncia un cittadino che si è visto devastare la villetta familiare di via dell’Artigianato dai ladri. "Io e mia madre viviamo nella zona industriale di Modena est – racconta – eravamo usciti entrambi per andare a cena, intorno alle 19. Quando mia mamma è rincasata, intorno alle 23 ha trovato tutto l’appartamento ribaltato".

L’uomo spiega come i ladri abbiano messo a soqquadro ogni stanza, ogni mobile per poi scappare con i contanti. "Non hanno toccato niente, hanno preso solo le banconote, 300, 400 euro in contanti", spiega. Non hanno portato via oggetti di valore e neppure gioielli. Ho ritenuto giusto denunciare quanto accaduto perché ormai a Modena il problema sicurezza è quotidiano – continua il residente – e non si riesce più a stare tranquilli. Sono entrati dal finestrone della terrazza, forzandolo e tutto ciò è avvenuto in piena serata; figuriamoci poi se mia madre era a casa. Non solo hanno causato danni ma, una volta dentro, pensando di trovare chissà che cosa hanno ribaltato tutte le camere e hanno pure aperto il Bimby e divelto le piante, credendo forse di trovare qualcosa sotto ai vasi. Quello che più dispiace è il terrore negli occhi di mia madre: ha avuto tanta paura poverina. Vorrei però plaudire all’operato dei carabinieri che a livello professionale e umano sono stati molto bravi".

A denunciare invece atti vandalici sulle auto parcheggiate sono i residenti di via Piave: "nella notte tra sabato e domenica scorsa un tizio camminava con una catena e ha iniziato a rompere, senza motivo, le carrozzerie delle auto parcheggiate", spiega un cittadino.

Venerdì notte è successo ancora: ignoti hanno distrutto vetture parcheggiate in zona Cittadella e in via del Mercato. Atti vandalici commessi – pare – senza motivo anche perché le auto non sarebbero state depredate. Il responsabile o i responsabili, infatti, hanno distrutto per lo più i finestrini delle macchine in sosta e ieri mattina i proprietari, allibiti, al loro risveglio si sono trovati con le vetture vandalizzate. Gli episodi sono stati poi segnalati alle forze dell’ordine.

v.r.