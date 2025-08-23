"Furti al cimitero in aumento. Rubano i fiori dalle lapidi"

Piccoli furti, ma molto antipatici, al cimitero di Spilamberto. A denunciarlo è un cittadino spilambertese a cui è recentemente mancato il padre, e che scrivendo sui gruppi social locali di questo fenomeno ha scatenato una serie di diverse testimonianze analoghe. "Il mio episodio – spiega il cittadino - è avvenuto il 12 agosto. Dalla tomba di mio padre è sparito un vasetto con un’orchidea. Parlando con altri frequentatori del cimitero, mi è stato poi riferito di furti anche di oggettini come alberelli di Natale (qualcuno mi ha detto che per l’esasperazione ha dovuto incollarne uno alla tomba)". Lo stesso segnalatore ha anche riferito di non avere mai incontrato il custode, al contrario di quanto succedeva in passato. "Da ciò che ho potuto io stesso verificare – continua - il cimitero si apre e si chiude automaticamente, con apertura ogni giorno dalle 8 alle 19. Personalmente ho notato anche l’assenza di sapone per almeno un mese nel bagno principale, poi ho visto che ne hanno messo uno di recente. Evidentemente almeno una gestione saltuaria c’è. Una mia amica di 75 anni dice di non sentirsi sicura entrando, temendo di trovare malintenzionati, ma personalmente l’ho sempre trovato semivuoto". Da parte del Comune di Spilamberto, l’assessora al Decoro urbano, Stefania Babiloni, spiega: "Premesso che i furti di fiori sulle tombe, purtroppo, sono un problema che esiste ormai da diverso tempo nei cimiteri, come amministrazione comunale non ci risulta un problema specifico per Spilamberto. Invitiamo comunque i cittadini che ne siano colpiti a denunciare i fatti presso l’ufficio comunale competente. Da qualche tempo – ha aggiunto Babiloni – la gestione del cimitero è stata esternalizzata, ma il custode continua comunque a esserci, negli orari affissi in bacheca". Quanto a un’eventuale videosorveglianza, Babiloni ha detto che attualmente non è prevista dentro al cimitero, ma c’è il progetto, comunque, di estendere il sistema di videocontrollo a diversi parchi che ora ne sono sprovvisti.

Marco Pederzoli