Furti, baby gang scatenate: tabaccaio rincorre e blocca i ladri

Modena, 10 maggio 2025 – Quando è riuscito a recuperare ciò che gli avevano da poco sottratto, ha anche cercato di spiegare al gruppo di ragazzini che invece di rubare, avrebbero fatto bene a trovarsi un lavoro che consentirebbe loro di integrarsi e smettere di delinquere.

Baby gang ancora in azione in città e, in particolare, in centro dove da tempo ormai commercianti e cittadini lamentano di essere sotto ‘assedio’ da parte di gruppi di giovanissimi dediti alla commissione di reati.

Ad essere preso di mira, ieri mattina, un tabaccaio di viale Vittorio Veneto che, non solo si è reso conto di essere stato derubato dal branco, ma è riuscito anche a rincorrere i ladri, ad intercettarli in una seconda tabaccheria e a bloccarli per poi recuperare il maltolto.

A spiegare l’accaduto è lo stesso commerciante, Antonio Diviccaro, titolare della tabaccheria ’Mai dimenticare i sogni’ di via Vittorio Veneto. “Sono entrati in gruppo nel mio negozio – spiega riavvolgendo il nastro –. Erano tutti minori o quasi e di origine tunisina. I quattro ragazzi si guardavano attorno in modo sospetto, poi sono usciti in tutta fretta e quando ho guardato le telecamere, mi sono reso conto che uno di loro si era impossessato di due svapo (sigarette elettroniche). Ho iniziato a rincorrerli – continua l’uomo – per poi raggiungerli all’interno di un’altra tabaccheria in Calle di Luca. Ho affrontato il ragazzo che avevo notato nelle telecamere e gli ho detto: dammi le sigarette. Ho parlato con lui, ho spiegato chiaramente che io sono di Barletta, sono arrivato a Modena 31 anni fa e da allora lavoro. Ho suggerito a loro di fare lo stesso – commenta l’esercente –. Alla fine mi hanno restituito la merce e se ne sono andati. Dovrebbero smetterla di fare i finti buonisti in questo Paese – tuona il commerciante –, questi centri per minori non accompagnati non funzionano. Mettiamoli a lavorare questi ragazzi piuttosto: almeno si integrano nella società”.

A chiedere aiuto alle istituzioni per fermare gruppi di ragazzini ‘scatenati’ dediti a quotidiani atti vandalici sono anche i cittadini del gruppo I Love Modena Est. “Abbiamo problemi con piccole compagnie di giovanissimi e meno giovani che sfasciano tutto quello che incontrano sulla loro strada, in particolare nel piazzale della Rsa 9 gennaio e in via 9 gennaio – spiegano i cittadini – dove anche lo scorso week end hanno buttato all’aria rifiuti, rotto bottiglie di alcolici dopo averle bevute; per non parlare degli schiamazzi, muri sporcati e altri atti vandalici. Inoltre – sottolineano – hanno riempito di scritte il Centro di salute mentale, la scuola Saliceto Panaro, sparso chiodi due volte a terra alle Saliceto Panaro e tre volte alle medie G.Ferraris, devastato piu volte le panchine al parco Berlinguer e anche la cassetta bookcrossing, le panchine appena riparate dai volontari del verde. Quello che chiediamo – concludono – sono soluzioni condivise con le istituzioni che coinvolgano in primis noi cittadini”.