Colpi grossi nelle case: due razzie da migliaia di euro

Modena, 30 settembre 2015 - Due furti da migliaia di euro, colpi grossi s’intende, avvenuti nel pomeriggio di ieri e compiuti da gente che un po’ d’esperienza deve averla per forza: la sensazione è che ad agire sia stata una batteria di ladri con attrezzatura ‘di qualità’. Vediamo il perché: il primo sopralluogo la volante di polizia ha dovuto farlo in piazza Manzoni (siamo in zona Medaglie d’Oro), tra le 18 e le 19, ovvero quando i proprietari di casa sono rientrati e hanno scoperto che il loro appartamento al primo piano era stato setacciato nelle ore di assenza.

L’elemento strano, quello che certifica un salto di qualità dal banale topo d’appartamento al ladro ‘professionista’, sta nel fatto che l’allarme interno è stato letteralmente ammutolito. Probabilmente i malviventi sono riusciti ad attivare un disturbatore di frequenze, ‘spegnendo’ di fatto l’impianto che i residenti avevano montato e che quando sono tornati hanno trovato, di fatto, inattivo. I ladri in piazza Manzoni hanno aperto due casseforti, che però erano vuote, ma, comunque, si sono portati via due orologi Rolex, bracciali, orecchini... Non serve un gioielliere esperto per capire che il bottino arriva a toccare i ventimila euro almeno. Praticamente in contemporanea la questura ha inviato una seconda volante in viale Storchi, anche qui per un’irruzione presumibilmente avvenuta attorno alle 16. In questo secondo episodio (ed è qui che le similitudini fanno pensare a razzie che portano la stessa firma) sono riusciti letteralmente a smurare la cassaforte. Di nuovo: monili e oggetti in oro sono svaniti nel nulla. Per un danno da altre migliaia di euro. Per chiudere la giornata di ieri bisogna fare un salto in strada Cave Rubbiani (zona Est): l’incursione dei soliti ignoti (sopralluogo poco dopo le 20) stavolta è andata in scena dentro a un capannone usato come officina, da dove sono stati portati via ingenti quantitativi di ferro. Ovviamente quest’ultimo colpo è di tutt’altro tenore rispetto ai primi due, registrati quasi in diretta nel pomeriggio.

Inoltre, stando alle prime ricostruzioni eseguite dagli agenti sul posto, pare che i ladri in realtà siano passati di lì nelle settimane scorse e che i proprietari della struttura si siano resi conto dell’accaduto solamente ieri sera.