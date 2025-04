Furti di pezzi di ricambio per le auto. Razzia nella notte nel quartiere Parco

L’altro ieri, e parliamo di qualche anno fa, era ‘la banda dei cristalli’, che si accaniva sui vetri delle auto in sosta, poi ‘sgominata’ dalle forze dell’ordine. Ieri invece, era l’inverno nell’anno scorso, erano strati gli pneumatici tagliati in diverse del centro storico a sconsigliare ai sassolesi di lasciare le auto parcheggiate, la notte, all’esterno delle autorimesse, e anche in quell’occasione i malviventi vennero individuati. Oggi si va oltre e "inizia la solfa dei furti dei pezzi di ricambio delle auto..non se ne puo’ più..". Lo scrive sui suoi social il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Anna Maria Anselmi, che aggiunge "a casa mia questa si chiama delinquenza, non percezione". E parla a ragion veduta, di ‘casa sua’, dal momento che è proprio nella zona dove abita – quartiere Parco – nella notte ignoti hanno asportato dalle vetture in sosta sotto i condomini specchietti e cruscotti da alcune auto. Il post dell’esponente di Fd’I ha avuto ovvio seguito, anche e soprattutto nelle segnalazioni. Che parlavano di analoghi episodi accaduti sia nella zona di via Regina Pacis qualche giorno fa e, nel corso del fine settimana, anche a Rometta Alta, e segnatamente nella zona di via Pirandello.